«الجو جيتسو» يفتتح أكبر صالة رياضية تدريبية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو افتتاح أضخم صالة رياضية في مركز مبادلة الرياضي بأبوظبي، ليكون بذلك الفرع الثاني لسلسة الصالات الرياضية التابعة للاتحاد، بإدارة نخبة من المدربين المحترفين. وتأتي هذه الخطوة المهمة عقب النجاح الكبير الذي حققه «نادي الإمارات للجو جيتسو واللياقة البدنية» في جو جيتسو أرينا، حيث شكّل خلال الفترة الماضية محطة أساسية لنخبة عشاق الرياضات البدنية ورياضات التحمل والرياضات القتالية على صعيد الهواة والمحترفين.

وتم تجهيز الصالة الجديدة بأكثر من 200 آلة رياضية خاصة بتمارين القلب (الكارديو) وتمارين المقاومة؛ الأمر الذي يجعلها أفضل مقصد لكل من يرغب بخسارة الوزن، ونحت عضلات الجسم، فضلاً عن الوقاية من الأمراض النفسية والبدنية.

وتوفر الصالة المكونة من طابقين، مجموعة متنوعة من صفوف التدريبات الجماعية، والتي تتضمن تمارين على أجهزة الدراجة الثابتة، بالإضافة إلى تمارين اليوجا والزومبا، مما يضفي طابعاً ممتعاً لممارسة الرياضة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفوف الفنون القتالية والجو جيتسو، وقد تم تخصيص قسم للسيدات يضمن لهن الخصوصية التامة لممارسة الرياضة بما فيها الجو جيتسو، كما بإمكانهن احضار الأطفال للمشاركة في تمارين ودروس الجو جيتسو. وتتميز الصالة الرياضية ببيئة مريحة واحترافية، وتهدف لتشجيع وترويج نمط حياة مفعم بالصحة والرشاقة.