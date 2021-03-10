بني ياس والنصر يخطفان الأضواء من «الكلاسيكو» في «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

تخطف مواجهة بني ياس «الوصيف» أمام ضيفه النصر «الرابع» المقررة مساء «الجمعة» الأضواء من «كلاسيكو» الوحدة والعين، في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، والتي تنطلق غداً «الخميس»، بإقامة أربع مباريات، تجمع عجمان وشباب الأهلي، حتا والجزيرة، الشارقة وخورفكان، والفجيرة والوصل، على أن تختتم «الجمعة» بمباريات اتحاد كلباء، والظفرة إلى جانب قمتي «السماوي» و «الأزرق»، و«العنابي» و«الزعيم».

وخلافاً للمواسم الماضية، تتركز الأنظار على مواجهة «السماوي» بني ياس صاحب المركز الثاني حالياً برصيد 39 نقطة، وضيفه «الأزرق» «النصراوي» صاحب المركز الرابع برصيد 36، في ظل السباق المحتدم على مقعد «الوصافة»، إلى جانب الشارقة 37 نقطة لملاحقة الجزيرة «المتصدر» برصيد 41 نقطة، في الوقت الذي تبدو فيه مواجهة «الكلاسيكو» منزوعة الدسم، عطفاً على ابتعاد القطبين عن صراع المقدمة، لوجود العين في المركز السادس، برصيد 31 مقابل 29 نقطة للوحدة السابع.