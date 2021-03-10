«هالاند 100» أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أصبح النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، أفضل هداف حتى الآن في نسخة دوري الأبطال «الشامبيونزليج» هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بعد أن قاد فريقه للتأهل إلى دور الثمانية في البطولة، بعد الفوز على إشبيلية الإسباني في إياب دور الـ16.

وتفوق هالاند بذلك على الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي، والإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، والإسباني ألفارو موراتا لاعب يوفنتوس، ولكل منهم 6 أهداف فقط.

والأهم من ذلك أن هالاند أصبح أصغر لاعب يبلغ حاجز المائة هدف، في عمر20 سنة، و7 أشهر فقط، وبعد أن لعب 147 مباراة فقط، ليتفوق بذلك على الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كيليان مبابي.. واحتاج «البرغوث» إلى لعب 210 مباراة، لكي يصل إلى 100 هدف، وكان عمره وقتها 22 عاماً و3 أشهر، و«الدون» احتاج 301 مباراة، وكان عمره 22 عاماً و11 شهراً، وكيليان مبابي 175 مباراة، وكان عمره 20 عاماً و8 أشهر.

وقال الصحفي البرازيلي الشهير رودولفو رودريجيز، لموقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: إن لاعبين اثنين فقط احتاجا إلى عدد مباريات أقل من هالاند، لبلوغ الهدف رقم 100 خلال مسيرتهما، الأول هو الجوهرة السوداء بيليه «100 هدف في 86 مباراة» في عمر 18 سنة وشهر واحد، والثاني هو «الظاهرة» رونالدو نازاريو البرازيلي «100هدف في 108 مباريات» في عمر19 سنة وشهرين، أما الفرنسي كيليان مبابي، فقد احتاج إلى 175 مباراة، لكي يسجل المائة هدف، في عمر 20 سنة و8 أشهر.

واحتاج نيماردا سيلفا إلى 184 مباراة لتسجيل المائة هدف في عمر عشرين سنة، بينما لم يحتج مواطنه روماريو إلا 175 مباراة للوصول إلى 100 هدف.

وقال موقع جول العالمي تقريره: إن البولندي ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ احتاج إلى 216 مباراة، ليسجل نفس العدد، بينما كان عمره وقتها 23 عاماً و3 أشهر، أما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فسجل المائة هدف في 270 مباراة، وكان عمره وقتها 25 عاماً وشهرين.

يذكر أن إيرلينج هالاند الظاهرة الجديدة في تاريخ الكرة العالمية، سجل 20 هدفاً في مشواره مع بطولة دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، منذ أن كان لاعباً في ريد بول سالزبورج النمساوي، وحقق ذلك في 14 مباراة فقط، ليتفوق بذلك على الإنجليزي هاري كين الذي سجل العشرين هدفاً في 24 مباراة، كما تجاوز هالاند مواطنه أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد،الذي سجل 20 هدفاً في 19 مباراة.

وأثبت هالاند في آخر6 مباريات لعبها أنه الأكثر جاهزية وتألقاً وثباتاً في المستوى من أي نجم كروي آخر، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية في «الشامبيونزليج».



