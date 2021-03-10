أنس جابر في «مهمة سويسرية» بـ «دبي للتنس» اليوم

دبي (الاتحاد )

أطاحت التونسية أنس جابر بمنافستها بالينا ريباكينا وصيفة بطولة دبي الدولية لتنس السيدات، لتتأهل إلى دور الـ 16، بعد فوزها 7-6 و6-4 و6-2.

وعبرت جابر عن سعادتها بالفوز، والوصول إلى دور الـ 16، وذلك بعد مباراة قوية أمام منافسة تملك خبرة كبيرة، مشيرة إلى أن هدفها التتويج بلقب البطولة في دبي، في حين أشارت إلى أن أداءها في بداية العام، لم يكن عند المستوى التي كانت تطمح له، خاصة في بطولتي أستراليا المفتوحة والدوحة، إلا أنها تشعر بأمل كبير للوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة، وأن مفتاح ذلك هو التركيز على أدائها، وعلى مستوى ثقتها خلال الأيام المقبلة.

وتلعب أنس جابر مع السويسرية جيل تايشمان مساء اليوم في دور الـ 16 للبطولة.