"أولمبياد طوكيو" من دون الجماهير الأجانب

تريد اليابان إقامة دورتي الألعاب الأولمبية والباراليمبية في طوكيو في وقت لاحق من العام الجاري دون حضور جماهير من خارج البلاد.

وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الثلاثاء، فإن هذه الخطوة تهدف إلى منع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة للأولمبياد اجتماعاً افتراضياً مع اللجنة الأولمبية الدولية وجهتين أخريين، على الأرجح الأسبوع المقبل، لاتخاذ القرار النهائي فيما يخص حضور الجماهير الوافدة من خارج البلاد.

وترى الحكومة اليابانية أن استقبال جماهير من الخارج غير ممكن نظراً لحالة القلق التي تنتاب الشعب الياباني فيما يخص جائحة كورونا بجانب اكتشاف المزيد من السلالات المتحورة في العديد من الدول، وفقاً لما نقلته "كيودو" عن مصدر رفض الكشف عن هويته.