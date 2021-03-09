ليفربول ينتظر «الخروج من الكبوة»

برلين (د ب أ)

يحتاج برشلونة إلى «معجزة»، وتقديم «ريمونتادا» تاريخية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، إذا أراد بلوغ دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، لاسيما وأن مباراة الذهاب انتهت على ملعب «كامب نو» بهزيمة برشلونة 1-4 ليكون الفريق مطالباً بالفوز برباعية نظيفة خارج ملعبه اليوم، ويحلم بتكرار ما فعله في المباراة التاريخية، عندما خسر أمام الفريق نفسه برباعية ورد بفوز سداسي.

كما يستضيف ليفربول الإنجليزي فريق لايبزج الألماني، في العاصمة المجرية بودابست بسبب قيود السفر المفروضة بألمانيا، في ظل استمرار أزمة تفشي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وتبددت آمال ليفربول منطقياً في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، وما زال لايبزج في دائرة المنافسة بقوة على لقب الدوري الألماني «بوندسليجا»، وكذلك لقب كأس ألمانيا، وهو يحتاج إلى عودة قوية أمام ليفربول الذي فاز 2-0 في مباراة الذهاب.

ويعاني ليفربول الأمرين في الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه، حيث تراجع الفريق إلى المركز الثامن بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، وينتظر الخروج من الكبوة.