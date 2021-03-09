الاتحاد الآسيوي ينظم دورة صقل وترقي حكام الشطرنج

العين (الاتحاد)

ينظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج دورة متقدمة لصقل وترقي حكام اللعبة، ضمن خطة النشاط لعام 2021، وذلك عبر تطبيق الاتصال المرئي زووم، في إطار التعاون بين أكاديمية الاتحاد الآسيوي للشطرنج مع لجنة الحكام، بهدف النهوض بمستوى التحكيم الآسيوي، وصولاً إلى تطوير الكوادر الفنية في مختلف البلدان الآسيوية.

تقام الدورة، خلال الفترة من 7 حتى 11 أبريل المقبل، ويحاضر فيها الخبير الفني الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي.

ويتضمن برنامج الدورة شرح قانون الشطرنج العادي والسريع والخاطف، وأنظمة الوقت الدولية المختلفة، وأنظمة كسر التعادل الدولية والنظام السويسري، والتزويج الفردي والفرق وحسابات التصنيف الدولي، والألقاب الدولية للحكام واللاعبين، وقواعد مكافحة الغش (اللعب النظيف)، واستخدام الساعة الإلكترونية، وواجبات ومهام الحكام قبل وأثناء وبعد البطولة.