«ريمونتادا العنابي» ترفع معنويات «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

رفع التعادل الذي حققه فريق عجمان أمام الوحدة، في الجولة التاسعة عشرة لدوري الخليج العربي، معنويات لاعبي «البرتقالي» قبل مواجهة شباب الأهلي في الجولة العشرين، خاصة أن التعادل جاء بـ «ريمونتادا»، بالعودة من جديد للمباراة وتحقيق التعادل في نهاية المباراة، كما أن مهاجمي عجمان عادوا من جديد للتهديف بعد صيام استمر 3 مباريات.

كان البرازيلي جارديل آخر من سجل للفريق في مرمى اتحاد كلباء، وهي المباراة التي خسرها الفريق في الثواني الأخيرة، فيما خسر بثلاثية دون رد أمام حتا والنصر بنفس النتيجة، إلا أن اقتناص نقطة أمام الوحدة، أشبه بالعودة من جديد، خاصة أن منطقة المؤخرة في جدول الترتيب اشتعلت، بعدما تساوى عجمان والفجيرة في المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 10 نقاط، ويليهما حتا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

وشهدت مواجهة الوحدة عودة جارديل للتسجيل مجدداً، وأيضاً الجامبي أبوبكر تراولي الغائب عن مستواه هذا الموسم، والذي لم يسجل سوى 4 أهداف، على عكس الموسم الماضي الذي لم يكتمل وسجل فيه 7 أهداف خلال 16 مباراة، إلا أن المالي مايجا لا يزال خارج دائرة الهدافين، بعدما تجمد رصيده عند هدفين في 7 مباريات.

ويركز أيمن الرمادي مدرب الفريق على معالجة المشاكل الدفاعية في ظل مواجهة شباب الأهلي القوي هجومياً، والذي يملك خيارات متعددة للتسجيل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأهداف التي تهتز بها شباك البرتقالي، والتي وصلت إلى 41 هدفاً، ويأتي في المركز الثاني مع حتا في الأضعف دفاعياً، والذي يتصدره الفجيرة برصيد 43 هدفاً.

وأكد محمد حسين مدير فريق عجمان، أن الفريق طوى صفحة التعادل مع الوحدة، وبدأ التفكير في مواجهة شباب الأهلي، وقال: ندرك قوة الفريق الذي نواجهه، وأيضاً ندرك موقفنا في جدول الترتيب، والأهم أن عجمان يحافظ على اتزانه في الملعب، بعدما أثبتت مواجهة الوحدة أن لاعبينا لديهم القدرة على العودة في أية مباراة.

وأضاف أن محمد إسماعيل مدافع الفريق سيعود إلى القائمة بعد انتهاء الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة حمراء في مباراة النصر، ومن المحتمل أن يعود عصام فايز العائد من الإصابة، والذي يتم تجهيزه حالياً للانضمام إلى القائمة الرئيسة للفريق.