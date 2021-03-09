رومولو يقترب من العودة إلى «النمور»

فيصل النقبي (كلباء)

يقترب البرازيلي رومولو مهاجم اتحاد كلباء من العودة إلى التشكيل الأساسي للمدرب خورخي داسيلفا، بعد أن تلقى الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل المشاركة في التدريبات.

وكان اللاعب قد استبعد من المشاركة قبل دقائق من بداية اللقاء أمام النصر في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي بسبب الإصابة في المران قبل المباراة، وغاب كذلك عن لقاء الفريق الأخير أمام بني ياس، والذي خسره الفريق بهدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن اللاعب ربما يكون على مقاعد البدلاء أمام الظفرة في الجولة المقبلة من دوري الخليج العربي يوم الجمعة المقبل.