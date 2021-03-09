«الفرسان».. «الحصان الأسود» في «الخليج العربي»

منير رحومة (دبي)

تحوّل فريق شباب الأهلي إلى «الحصان الأسود» في سباق المنافسة على لقب دوري الخليج العربي هذا الموسم، بفضل العروض القوية التي يقدمها في الدور الثاني، والنتائج الإيجابية التي يحققها، بحصد أعلى نقاط بين الفرق حتى الآن، بعد أن جمع 15 نقطة من أربعة انتصارات وتعادلين.

وبعد عرقلة الجزيرة متصدر الدوري، بالتعادل في الجولة الماضية، تنتظر الجماهير المواجهات العاصفة التي ستجمعه بثلاثة منافسين آخرين معنيين بصراع اللقب، حيث يواجه في الجولة 21 الشارقة حامل اللقب، وفي الجولة 24 يلتقي بني ياس صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، قبل أن تكون الجولة الأخيرة قمة في الإثارة والتشويق بـ«ديربي دبي»، الذي يجمعه مع النصر صاحب المركز الرابع حالياً.

وأصبح فريق «الفرسان» خطراً حقيقياً على جميع فرق الصدارة، بعد أن تقدم إلى المركز الخامس وقلص الفارق، بما يجعله مؤهلاً للعب دور حاسم في تحديد مسار اللقب خلال الجولات المتبقية.

كما يرى البعض أن فارق الثماني نقاط عن المتصدر لن يمنع شباب الأهلي من دخول دائرة المرشحين للقب، إذا استمر في نفس الأداء القوي وحصد النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى تطور مستوى اللاعبين، واكتمال الصفوف بانضمام المصابين بشكل تدريجي للفريق.