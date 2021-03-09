خروج المصنفات يفجر المفاجآت في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

سجلت المفاجآت حضورها بقوة منذ الدور الثاني من بطولة دبي الدولية لتنس السيدات، بخروج الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عالمياً والمتوجة بلقبين في السابق، بالخسارة أمام الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6-2 و 4-6 و 6-1. كما ودعت التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بلقب نسخة 2019 بالخسارة أمام السويسرية تيشمان بالانسحاب في المجموعة الثانية.

وفي بقية المباريات، فازت التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثانية في البطولة والـ6 عالمياً، لتصعد إلى الدور الـ 16 بعد مواجهة شاقّة أمام اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا المصنفة الـ 55 عالمياً، بواقع مجموعتين مقابل واحدة (6-3، 6-7، 6-2).

وبعد مباراة طويلة استمرت لساعتين و38 دقيقة، تغلبت حاملة اللقب السويسرية بليندا بينسيتش المصنفة السادسة في البطولة والـ12 عالمياً، على الروسية فيرونيكا كودرميوفا بمجوعتين مقابلة واحدة (6-4، 5-7، 6-4) لتواصل مسيرتها في الدفاع عن لقبها، كما أقصت البرتغالية أريانا سابالينكا، المصنفة الثالثة على البطولة والثامنة عالمياً، منافستها الفرنسية أليز كورنيه بمجموعتين دون رد 6-2، 6-4.