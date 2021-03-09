نجاح باهر لسباق «فالكون ضمان» للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الجولة الثانية لسباق «فالكون» ضمان سيريز للدراجات الهوائية، الذي نظمه نادي أبوظبي للدراجات، نجاحاً كبيراً من خلال مشاركة قرابة 200 دراج ودراجة في الفئات المختلفة، وأقيم السباق في جزيرة الحديريات، أمس، وحرص النادي على تنفيذ كل الاشتراطات الصحية لمكافحة «كورونا» الصادرة من الجهات المسؤولة، وسط تفاعل إيجابي من المشاركين.

وشهد السباق تطبيق آليه البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وقناة النادي على «اليوتيوب»، والتي شهدت متابعة عريضة ومن فئات مختلفة.

وأظهر المشاركون حماساً كبيراً من خلال التفاعل الإيجابي مع الحدث، وحقق فريق نادي أبوظبي للدراجات مراكز متقدمة في جميع الفئات.

وكان النادي قد نظم الجولة الأولى لسباق «فالكون» ضمان سيريز خلال الأسبوع الأول من فبراير الماضي، بمشاركة فريق النادي، وتضمن السباق ثلاث فئات هي الصغار والسيدات والرجال.

وتشتمل سلسلة سباق «فالكون» ضمان سيريز على ثلاث جولات، حيث تقام الجولة الثالثة في الخامس من أبريل المقبل، ومن المنتظر أن تشهد زيادة كبيرة في عدد المشاركين.