البياوي: النقاط الثلاث هدف الفجيرة أمام الوصل

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة جاهزية فريقه لمواجهة الوصل الصعبة المقبلة، في الجولة 20 من دوري الخليج العربي.

وشدد البياوي على أهمية النقاط الثلاث، بعد سوء الطالع الذي تعرض له الفريق أمام منافس مباشر مثل حتا وخسارة النقاط الثلاث وكذلك النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وأضاف: «واثق من قدرتنا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة متى ما خدمنا الحظ كذلك، لأننا نقدم مباريات جيدة ولا خوف على وضع الفريق».

وحول الإصابات قال البياوي إن الفريق يعاني من غياب عدد من اللاعبين المهمين في تشكيلة الفريق، وقال: «الموجودون قادرون على سد أي نقص وثقتي بهم كبيرة».