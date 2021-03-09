«الانضباط» تعاقب الأندية بالغرامات

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها برئاسة المستشار سعيد الحوطي توجيه عقوبة الإنذار إلى خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف درهم لمخالفته أنظمة الجودة والسلامة خلال المباراة الأخيرة، بالإضافة لغرامة مالية على نادي النصر قدرها 10 آلاف درهم نتيجة مخالفته لبروتوكول عمليات المباريات، وعدم مراعاة التباعد الجسدي، والتلامس الجسدي بعد المباراة.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الشارقة قدرها 10 آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات بسبب تجمع لاعبيه عند دائرة وسط الملعب، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على النادي نفسه بسبب قيام أحد لاعبيه بتبادل القميص مع أحد لاعبي نادي النصر، وهو الأمر المخالف لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت الغرامة المالية ذاتها على نادي النصر للسبب ذاته.

وفرضت اللجنة أيضاً غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على نادي العين لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك بدخول أحد الأفراد من غير المخولين لغرفة تبديل الملابس والمناطق الرسمية بعد نهاية المباراة، وذلك في بطولة دوري الخليج العربي.