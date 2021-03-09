وفيات الملاعب المصرية تضع اتحاد الكرة في مرمى «المساءلة البرلمانية»

رضا سليم (دبي)

عادت ظاهرة «بلع اللسان» تطل برأسها من جديد في الملاعب، بعدما انتشرت الحالات التي تسببت بوفاة العديد من اللاعبين، حيث كان المصري عبدالرحمن عاطف لاعب شباب القنايات آخر الضحايا، بعدما سقط في مباراة فريقه أمام الرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري القسم الرابع لكرة القدم في مصر، والتي جرت بملعب الرواد، بعدما ابتلع لسانه ولم تنجح محاولات الجهاز الطبي للفريق في إنقاذه.

ذكرت تقارير مصرية أن اللاعب شارك في المباراة في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وبعد دقائق من نزوله سقط على أرض الملعب دون أي احتكاك ليتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية عن عمر 23 عاماً.

وكشف الفحص الطبي على اللاعب أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ونعت وزارة الرياضة والشباب المصرية اللاعب الراحل، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

كان اللاعب قد انتقل لصفوف نادي مركز شباب القنايات بداية الموسم الجاري، بعدما لعب في صفوف نادي الشرقية في الموسم الماضي، ولكنه رحل مع نهاية الموسم.

وشهدت الملاعب المصرية حالات مماثلة، بعدما توفى محمد هاني الكوري لاعب السكة الحديد مواليد 2004 عقب بلع لسانه خلال مباراة فريقه مع أبناء قنا بملعب شركة النحاس في الإسكندرية، وفي 2017 توفي حامد مهدي لاعب دكرنس بعد بلع لسانه في مباراة أمام ميت رومي.

وشهدت الملاعب المصرية حالات وفاة كثيرة في السنوات الأخيرة، منها رحيل أكرم حفلية مدرب أهلي فارسكور قبل شهور لغياب سيارة الإسعاف، وهو ما أوجد حالة غضب بين الرياضيين، ليطالب البعض ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة وعضو البرلمان عن دائرة أبو حماد المنتمي لها اللاعب، بتقديم استجواب برلماني لاتحاد الكرة.

وانتشرت حالات بلع اللسان في مباريات كرة القدم منذ سنوات عديدة، والتي أكد الطب الحديث أن سببها هو خلل في الجهاز العصبي يؤدي إلى ارتخاء كامل لعضلات الفكين فيسقط اللسان في المجرى التنفسي، مما يتسبب في عدم القدرة على التنفس ويحدث اختناق للاعب قد يؤدي للوفاة.

كان مارك فيفيان فوي نجم منتخب الكاميرون السابق قد وافته المنية في الملعب، بعدما ابتلع لسانه خلال مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا في نصف نهائي كأس القارات 2003.