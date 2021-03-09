كايو زاناردي: نأمل «مستوى لقاء الظفرة» أمام الشارقة

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد كايو زاناردي مدرب خورفكان على أهمية ظهور فريقه بنفس المستوى الذي قدمه أمام الظفرة، عندما يواجه الشارقة في لقاء صعب في مستهل الجولة 20 من دوري الخليج العربي.

وقال: ظروف الشارقة الحالية لا تعني أن اللقاء سيكون سهلاً، فالشارقة من الفرق القوية المنافسة التي تملك مجموعة من اللاعبين القادرة على تغيير نتيجة أي لقاء في أي وقت، لذلك علينا الحذر أكثر وتنظيم صفوفنا بشكل جيد.

وأضاف: واثق من فريقي ومن قدرات اللاعبين، لأن الفوز على الظفرة منحنا دافعاً جيداً وقوياً، لتقديم مستويات جيدة، ونحن سنذهب للشارقة، من أجل العودة بنتيجة إيجابية تدعم فريقنا بجدول الترتيب.