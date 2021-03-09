بحضور سلطان بن حمدان.. «غازية» تحلق بسيف المحليات في «ختامي الوثبة»

محمد سيدأحمد، عبدالله عامر (الوثبة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تختتم، غدا، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2021»، في نسخته الـ 41، بإقامة أغلى تحديات الرموز بحثاً عن سيف ختامي الوثبة، وتتجه الأنظار إلى الميدان الغربي لمتابعة منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.

وسيكون ملاك ومحبو رياضة الهجن على موعد مع أقوى أشواط المهرجان، وذلك في الشوط الأول المخصص للحول المفتوح وتبلغ جائزته سيف، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مليون درهم، والثالث 300 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم.

وخصص الشوط الثاني للزمول المفتوح، حيث يسعى الملاك لحصد بندقية الشوط، بالإضافة إلى مليوني درهم، أما الشوط الثاني فسيشهد الصراع على سيف الحول المحليات، إلى جانب مليونين ونصف المليون درهم لبطل الشوط، وتختتم المنافسات بشوط الزمول المحليات، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، بينما تسبق أهم المنافسات 10 أشواط في الفترة الصباحية مخصصة للحول والزمول المحليات والمهجنات

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، منافسات الحول والزمول لفئة الإنتاج، التي أقيمت على مدار 4 أشواط خطفت الأنظار.

ونجحت «غازية» في إهداء مالكها محمد راشد غانم المنصوري سيف ختامي الوثبة، بالإضافة إلى مليونين ونصف المليون درهم بعد فوزها بلقب الحول المحليات الإنتاج في الشوط الأول، وقطعت مسافة الـ 8 كلم في 12.38.03 دقيقة، متفوقة بفارق ثانية واحدة عن «صوغة» لمكتوم سعيد منانة الكتبي التي جاءت في المركز الثاني، وحصدت مليون درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «الشهامة» لمحمد مسلم قنزول العامري ونالت 300 ألف درهم الجائزة المالية.

وانتزع «شاهين» لسويد قران المنصوري ناموس الشوط الثاني بعد أن حصد بندقية الزمول المحليات في فئة الإنتاج، ومليوناً ونصف المليون درهم، حيث أنهى السباق في زمن قدره 12.35.03 دقيقة، بفارق كبير عن «مرحب» لسيف ساري المزروعي الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «مذخور» للرملي الشيجة العامري.

وحققت «طيف» أسرع زمن خلال منافسات الحول والزمول الإنتاج، بعدما انتزعت ناموس الشوط الثالث، لتهدي مالكها سعيد سالم منانة الكتبي سيف الحول المهجنات الإنتاج، ومليونين ونصف المليون درهم، إذ أنهت السباق في توقيت زمني قدره 12.32.08 دقيقة، حيث لم يحسم لقب الشوط إلا في اللحظة الأخيرة بفارق جزء واحد من الثانية عن «أسرار» لحمد نهيان سالم العامري التي جاءت في المركز الثاني، الذي حصد مليون درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب «أمجاد» لأحمد بالعضيلي العامري.

وشهد الشوط الرابع والأخير تتويج «الشهم» لعلي سعيد الدحبة العفاري ببندقية الزمول المهجنات الإنتاج، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، حيث عبر خط النهاية مسجلاً زمناً قدره 12.54.07 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ «البحثي» لسلطان اليبهوني الظاهري، والمركز الثالث لـ «جزيل» لفارس بن عبد الله الدرعي.