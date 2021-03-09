«فزاع للرماية بالسكتون» تتوج أبطال «إسقاط الصحون»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مسابقة إسقاط الصحون للرجال للفئة المفتوحة وسط تنافس قوي ومشاركة 100 رام يمثلون 50 فريقاً في واحدة من أقوى منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدانه للرماية في منطقة الروية بدبي.

وتوج الثنائي الإماراتي نعمان سيف والعُماني خميس أحمد بلقب المسابقة بعد منافسة قوية حسمها في الأشواط النهائية بأزمنة قياسية، يليهم الثنائي الإماراتي محمد وحمد الكعبي، وثالثاً الثنائي العُماني بوسف وأسعد المعمري.

وقام بتتويج الفائزين العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحضور عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيسي التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والمقدم خليفة عبيد السويدي، نائب رئيس اللجنة المنظمة.

وأكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عن تقديره لكافة المشاركين في الفئة المفتوحة لما تكبدوه من صعاب للتميز والارتقاء بالبطولة، بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، الأمر الذي حال دون وصول الكثير من الرماة المحترفين إلى الدولة وتابع: وصلنا إلى مستويات لم نكن نتوقعها، وتساوت مستويات البطولة المخصصة للمواطنين بالمفتوحة التي تجمع رماة من أنحاء العالم كافة، وهذا أمر يدعونا للفخر بكوادرنا الإماراتية، وسعداء بتحقيق الاستراتيجية التي وضعها المركز واللجنة المنظمة من نحو 18 عاماً، أي منذ بداية المسابقات، وإعداد جيل متسلح بتراثه. وبالرغم من تحديات وصول المشاركين إلى أرض الدولة بسبب الجائحة، ولكننا شهدنا تميزاً ملحوظاً من رماة سلطنة عمان كما كان عهدهم دائماً، وتكافؤاً غير مسبوق بين أبناء الدولة وبقية بلدان العالم.