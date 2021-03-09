مباراة ودية بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي للرجبي

مباراة ودية بين المنتخبين الإماراتي والإسرائيلي للرجبي

دبي (وام)

أعلن اتحاد الرجبي عن إقامة مباراة ودية بين منتخبنا الوطني الأول، ونظيره الإسرائيلي على ملاعب مدينة دبي الرياضية 19 مارس الجاري، وذلك لإبراز دور الرياضة في دعم العلاقات الدولية وترسيخ قيم السلام والتسامح. ووجه الاتحاد الدعوات إلى وسائل الإعلام لحضور الحدث وتغطيته، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع، علماً بأن تلك المباراة ستكون الأولى من نوعها التي تجمع منتخبي الإمارات وإسرائيل وجهاً لوجه على ملاعب الإمارات.

ولفت قيس الظالعي أمين السر العام للاتحاد، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي افتراضي عن بُعد خلال الأيام المقبلة، للإعلان عن تفاصيل برنامج التعاون بين الطرفين، وكذلك عن موعد وصول المنتخب الإسرائيلي والجدول الزمني للمباراة الودية الأولى، وآفاق الرؤية الإستراتيجية لتطوير التعاون بين الاتحادين.