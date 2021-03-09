فراشات التنس..اللعب أهم من المال في «زمن كورونا»

منير رحومة (دبي)

رغم قرار تخفيض جوائز بطولة دبي الدولية للتنس بنسبة 30% هذا الموسم، بطلب من الاتحادات الدولية للعبة، وبناء على عدم حضور الجماهير، جاءت ردة فعل نجمات الكرة الصفراء إيجابية، لتعكس المكانة التي تحظى بها البطولة في أجندة المنافسات السنوية، وأهمية التواجد في بطولة دبي المصنفة من فئة 1000 نقطة.

وحرصت أغلب اللاعبات على المشاركة والاستفادة من المباريات القوية بعد فترة طويلة من توقف النشاط بسبب جائحة كورونا، وبالتالي العودة إلى نسق المشاركات المكثفة، وتطوير المستوى الفني وإكمال مشوار سباق التصنيف العالمي.

وقالت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة الأولى في البطولة والخامسة عالمياً عن تخفيض الجوائز المالية: «التفكير في الأمور المالية خلال هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، لا معنى له وكل ما يهمني حالياً هو اللعب والعودة إلى ممارسة التّنس، والاستمتاع بعالم الكرة الصفراء، لأن التوقف عن اللعب كان اختباراً صعباً خلال المرحلة الماضية، ولا أريد أن يتكرر مرة أخرى، وبالنسبة لتقليص الجوائز، فهذا أمر لا يخص سوى حسابي في البنك، بينما تركيزي الأول والأخير منصب على المباريات والمنافسات والاستفادة من البطولة».

بدورها، اعتبرت التشيكية الينا كفيتوفا المتوجة ببطولة الدوحة الأسبوع الماضي، أن حماس اللاعبات للعودة من جديد لأجواء البطولات والمنافسات أكبر من أي جوائز مالية، لأن الابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الظروف الصحية التي يعيشها العالم أمر صعب، ويؤثر سلباً في مسيرة اللاعبات، وبالتالي فإن عودة البطولات بارقة أمل ترفع المعنويات، وتحفز اللاعبات لاستعادة أجواء المنافسات.

وشددت على أنها تشعر بسعادة كبيرة باللعب وخوض البطولات، وحضور أبرز البطولات في أجندة الموسم، متمنية أن يعود الجمهور إلى المدرجات، حتى يكتمل المشهد الجميل لبطولات التنس، وتعود الحياة الحقيقية لعالم الكرة الصفراء، مجددة تأكيدها على أن الأهداف الفنية وطموح الفوز بالألقاب والبطولات يتقدم على الفوز بالجوائز وجمع المال في عالم التنس.

من جانبه، أكد صلاح تهلك مدير البطولة، أن تخفيض الجوائز قرار صادر من الاتحاد الدولي للتنس، بسبب إقامة المباريات دون حضور الجمهور، مشدداً على أن نجمات اللعبة يتسابقن للمشاركة في بطولة دبي، لأنها محطة مهمة في أجندة الموسم، لما توفره من عوامل نجاح تنظيمي وفني يساعد على الاستفادة من البطولة.



