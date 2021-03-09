فابيو ليما.. «همزة الوصل»

سلطان آل علي (دبي)

لم تكن بداية فابيو ليما هذا الموسم مع الوصل مثالية، فقد غاب عن الفريق في أكثر من مناسبة، ولم يساهم بالشكل المعتاد في الانتصارات، ولكن كما يقال «السهم يحتاج أن يعود إلى الوراء حتى ينطلق بكامل قوته»، فقد انطلق ليما بصورة مغايرة منذ بداية العام الجديد محطماً أرقاماً عديدة، فهو ساهم في آخر 11 هدفاً للوصل بشكل مباشر، من خلال تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف.

ويحتل ليما الآن وصافة هدافي الدوري بـ16 هدفاً، خلف علي مبخوت بـ17 هدفاً، غير أنه يتفوق عليه بمعدل التسجيل، حيث إن ليما يسجل هدفاً كل 87 دقيقة، في حين أن مبخوت يسجل كل 100 دقيقة، ويعد هذا المعدل هو الأعلى له على الإطلاق بتاريخه مع الوصل في الدوري منذ انضمامه.

ولا يوجد لاعب بين الهدافين حقق نسبة استغلال للفرص أعلى من ليما، حيث استغل 52% منها وحوّلها إلى أهداف، ومن الأرقام المميزة للّاعب هو أنه وفقاً لإحصائية «الأهداف المتوقعة» يأتي ليما كأكثر اللاعبين تسجيلاً أعلى من المتوقع، حيث إنه سجل 16 هدفاً، بينما المتوقع منه 12 هدفاً فقط بناء على جودة التسديدات ومعايير أخرى.

كما يتصدر فابيو قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً من ركلات جزاء بواقع 7 أهداف متفوقاً على إيجور كورونادو لاعب الشارقة بـ6 أهداف، ومن الأرقام المهمة التي تشير إلى تأثيره على الفريق هو أنه سجل الهدف الأول في 10 مرات من أصل 16 هدفاً، وهذا الرقم الأعلى بين كل اللاعبين، حيث يأتي خلفه صامويل مهاجم الفجيرة بـ6 أهداف، إضافةً إلى أنه لا يوجد لاعب تشكّل أهدافه من مجمل أهداف فريقه نسبةً أعلى من ليما، حيث بلغت 44.4% بمجموع 16 هدفاً من 36 سجله الوصل.

وعلى صعيد الأرقام الأخرى، يأتي فابيو في المرتبة الخامسة ضمن الأكثر تسديداً في الدوري بـ50 تسديدة منها 29 على المرمى ونسبة دقة تبلغ58%. وفي المراوغات رغم كونه خامس أكثر اللاعبين بـ49 مراوغة، ولكنه الأعلى في نسبة نجاحها بـ64%، كما يصنع ليما فرصاً للتسجيل بمعدل 2.1 كل مباراة، وهو أعلى معدل ضمن لاعبي الوصل. كما أنه أكثر اللاعبين الوصلاويين لمساً للكرة في الدوري بـ1059 لمسة، وأكثرهم تمريراً للكرة بنجاح في ملعب المنافس بواقع 398 تمريرة، وتشكّل هذه التمريرات 60% من مجمل تمريراته، وهو أكثر لاعبي الوصل نجاحاً في الالتحامات البدنية بـ115 التحاماً ونسبة نجاح 61%.



لاعب استثنائي

وصعد فابيو ليما في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري إلى المركز السابع بـ121 هدفاً، وقابل للتقدم أكثر حيث أمامه عبدالعزيز محمد وعدنان الطلياني ومحمد عمر. وفي عصر الاحتراف أصبح ليما أكثر اللاعبين تسجيلاً لـ«سوبر هاتريك» في مرتين بالتساوي مع تيجالي وجرافيتي، والمرتان أمام اتحاد كلباء في هذا الموسم والمرة الأولى ضد دبا الفجيرة في 2016-2017، وانتصر الوصل بنتيجة 8-0، وهي القياسية الأعلى في الدوري بالاحتراف شراكة مع نتيجة الأهلي على عجمان 8-0.

وفي مسيرته مع الوصل بالدوري، وصل ليما إلى مباراته رقم 151، وقد سجل 121 هدفاً وصنع 32 آخرين لزملائه، لتبلغ مساهماته 153 هدفاً في151 مباراة، وبمعدل مساهمة كل 87 دقيقة على مدى 7 سنوات منذ انضمامه في 2014. ليثبت فابيو أنه شمس دورينا التي لا يحجبها غربال ولا تغطّيها غيوم أو ظروف، بل تشعّ حتى في أحلك الليالي ظلمة، وكأنه أيضاً «همزة الوصل التي تُنطق وتُكتب».