يوم المرأة العالمي يفتح ملف جردة حساب الرياضة النسائية

علي معالي (الشارقة)

ناقشت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة هموم ومشاكل المرأة العربية في احتفالية افتراضية، جمعت عدداً من وزراء الشباب والرياضة العرب من العنصر النسائي، وكذلك قيادات إماراتية وعربية في جلسة «أون لاين» حملت عنوان رياضة المرأة نحو العالمية، تزامناً مع يوم المرأة العالمي.

وأشاد المشاركون بالتجربة الإماراتية في تمكين المرأة الإماراتية، شارك في الجلسات: سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج التونسية، وسليمة سواكري وزيرة الشباب والرياضة بدولة الجزائر، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية للشؤون المالية والإدارية، وسمر نصار أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وجياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، إضافة إلى ندى النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وكانت هناك العديد من المحاور المهمة في هذه الجلسة وشهدت تفاعلاً إعلامياً عربياً جيداً.

أكدت ندى النقبي في البداية أن المرأة الإماراتية تلقى الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة في الدولة، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في الكثير من المناصب، وهو دور يجعل المرأة تمثل نصف المجتمع الإماراتي.

وقالت ندى النقبي: «علينا إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية التي تواجه رياضة المرأة محلياً وعالمياً، واليوم العالمي للمرأة مناسبة مهمة للغاية للتفكر في التقدم الذي تم تحقيقه، ليس هذا فحسب، بل دعوة للاحتفال بأعمال شجاعة لكثير من النساء قمن بأدوار استثنائية، ليس فقط في زمن كورونا، بل على مدار التاريخ الإنساني في كافة المجالات».

من جانبها، اعترفت سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج التونسية، أن خريطة الرياضة النسائية «عرجاء» في بلادها في الوقت الراهن، قائلة: «إقبال الفتيات على ممارسة الرياضة في العاصمة تونس يختلف كثيراً في الوقت الراهن، وهو أمر يثير القلق، حيث كانت الفتاة التونسية معروفة بالبطولات الرياضية المختلفة بكافة أرجاء تونس، وهذا دور مهم لابد أن أقوم به خلال الفترات المقبلة، كنت إعلامية رياضية قبل الحقيبة الوزارية، وبالتالي أعلم الكثير عن خبايا التراجع، وهناك الكثير من الأفكار التي سيتم تطبيقها في الفترات المقبلة، لكي تعود الرياضة النسائية إلى الواجهة من جديد، عربياً وقارياً ودولياً».

وأكدت سهام العيادي أنها تقبل النقد في منصبها الجديد كوزيرة، قائلة: «قبل دخولي للوزارة، كنت أعمل في مجال الإعلام، وكنت أنتقد المسؤولين، وهو ما يجعلني حالياً في منصبي الوزاري أتقبل هذا الانتقاد، طالما أنه في الصالح العام، وهذا النقد لابد أن يساهم في بناء وعودة الرياضة بشكل عام بمنتهى القوة، خاصة النسائية، حيث كانت الفتاة التونسية في سنوات سابقة تحتل الصدارة، وهو ما أبحث عنه في المستقبل».

وأيضاً وجهت سليمة سواكري وزيرة الرياضة في دولة الجزائر، سهام النقد للاتحادات الرياضية في بلدها، قائلة: «التواجد النسائي في الاتحادات الرياضية والأندية أصبح قليلاً للغاية، رغم أن السلطات فرضت إلزامية التمثيل النسائي، وهو ما نسعى إليه مستقبلاً، كنت لاعبة دولية سابقة ومدربة في رياضة الجودو، وحصدت الكثير من الألقاب، منها 10 ألقاب قارية في مسيرتي الاحترافية (من 1992 إلى 2008)، وتوجت 15 مرة كبطلة للجزائر، كما نلت المركز الخامس عالمياً في أولمبياد أثينا 2004».

وقالت: «علينا أن نكون قدوة ومصدر إلهام لباقي الرياضيات في الوطن العربي الكبير، وأن نقدم بعض الأفكار التي تساهم في تطوير المنظومة العربية للرياضة النسائية».

وتحدثت المهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون المالية والإدارية، عن الاهتمام التي الذي أصبحت المرأة الإماراتية تحظى به من القيادة الإماراتية، وأنها استطاعت من خلال هذا الاهتمام الوصول إلى منصبها الحالي، وقالت: «نسعى إلى تفعيل لجنة المرأة في اللجنة الأولمبية، والمرأة الإماراتية بدأت بالفعل تحصد بعض الإنجازات».

وتحدثت سمر نصار، الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، عن كونها المرأة العربية الوحيدة التي تشغل هذا المنصب في الاتحادات العربية، وهو مصدر ثقة من القيادة السياسية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأن ذلك دافع لمستقبل المرأة العربية بشكل عام لمزيد من التطوير، وتناولت تجربتها الرياضية لتؤكد قدرة المرأة العربية على النجاح في أي مجال تتواجد فيه.

أما جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، فقد أشاد بالمبادرة التي قامت بها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وفي طرح العديد من قضايا المرأة في يومها العالمي، وهنأ المرأة الإماراتية على ما وصلت إليه من مناصب قيادية لتحقق المزيد من النجاحات.

ووجه الإعلاميون العرب الشكر لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على هذا الدور الإيجابي في هذا التوقيت، مؤكدين على دور المؤسسة المهم في هذا الجانب، وأدار هذه الجلسة 3 إعلاميات وهن: هبة الصباغ، وإيمان آل علي، وفاطمة أحمد.