لمسة إنسانية في ملاعب السلة

علي معالي (دبي)

تأكد غياب جوستين دونتا، المحترف الأميركي في صفوف سلة الشارقة، عن المباراة الفاصلة لتحديد بطل دوري الرجال أمام شباب الأهلي، المقرر لها السبت المقبل، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الإياب الذي انتهى لمصلحة الملك.

وبادر رامي هلال، طبيب شباب الأهلي، بعلاج لاعب الشارقة الذي تعرض بعد مرور دقائق من المباراة لإصابة خطيرة بخلع في مفصل الكاحل للقدم اليسرى، في لقطة جعلت كل من في صالة الشارقة يضع يديه على رأسه من منظر قدم اللاعب، وانتفض الدكتور رامي من دكة بدلاء شباب الأهلي، وعالج الموقف بسرعة شديدة، قبل أن يتفاقم الأمر.

وأكد الطبيب أنه لو لم يتم رد القدم بسرعة، فإن اللاعب يحتاج إلى عملية عاجلة، ومثل هذا الموقف واجهه كثيراً من قبل، وفي مثل هذه الأمور تكون اللمسة الطبية هي الأهم، بعيداً عن المنافس، وذلك للتحلي بالروح الرياضية مع الجانب الإنساني الطبي أيضاً.

وكانت المباراة اختباراً قوياً للملك الذي افتقد جوستين مبكراً، وتعرض الأجنبي الآخر تايلور إلى الوقوع في 4 أخطاء، مما جعل الجهاز الفني بقيادة الكابتن عبد الحميد إبراهيم في موقف صعب، لكنه نجح بكفاءة كبيرة في الفوز واستعادة الأمل في الحفاظ على لقب الدوري الذي سيدافع عنه فريقه في فاصلة السبت المقبل، بصالة شباب الأهلي.