3 مواجهات في «تمهيدي» كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

أسفرت قرعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، التي أجراها الاتحاد بمقره عن مواجهات قوية في التصفيات التمهيدية، حيت يلتقي شباب الأهلي مع مليحة والفائز منهما يواجه فريق دبا الحصن في دور الثمانية، فيما يلتقي العين مع بني ياس، والفائز منهما يلتقي الجزيرة ثم المواجهة الثالثة بين الوصل والظفرة والفائز منهما يلتقي النصر بينما يواجه فريق الشارقة حامل اللقب منافسه الوحدة، والفائز منهما يصعد للدور نصف النهائي مباشرة.

وتنطلق البطولة 16 أبريل المقبل بالدور التمهيدي على أن تقام مباريات دور الثمانية 20 أبريل، والدور النهائي 23 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية 29 من نفس الشهر، وتقام جميع مباريات البطولة على أرض محايدة.

كما أجريت قرعة كأس الإمارات لفئة الشباب، والتي يشارك فيها 5 أندية فقط، حيث يلتقي في الدور التمهيدي العين مع الوصل، والفائز منهما يصعد للدور نصف النهائي لمواجهة الشارقة، بينما يلتقي النصر وشباب الأهلي في الدور نصف النهائي مباشرة دون اللعب في الدور التمهيدي، وهو ما يعني أن القرعة أسفرت عن مباراة واحدة في التصفيات.

حضر مراسم القرعة للبطولتين ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، وداود مليح رئيس لجنة المسابقات، ومدحت حسن مقرر اللجنة، بجانب حضور ممثلي الأندية المشاركة في بطولتي الرجال والشباب.