الدرعي يطمئن على جاهزية منتخب الجودو لبطولة جورجيا

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصال هاتفي، مع ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد مشرف عام المنتخب الأول للجودو، المكون من اللاعبين فيكتور سكرتوف المشارك في وزن (تحت 73 كجم)، وايفان ريما رينكو في وزن (تحت 100 كجم)، على جاهزيته لبطولة تبليسي جراند برى للجودو 2021، التي تقام في جورجيا اعتباراً من 26 مارس بمشاركة 70 دولة، بعد انتهاء المرحلة الثانية من معسكر المنتخب الأول في صوفيا بإشراف المدرب الجديد المالديفي الجديد باكال فياسيسلاف.

وقال الدرعي: بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولة آسيا 2021 المقامة في مدينة بيشكيك في قيرغيزستان من 7 إلى 10 أبريل المقبل، عقب المشاركة في بطولة جورجيا المقبلة التي تقام بعد أسبوعين، والتي تشهد مشاركة 70 دولة من أقوى منتخبات الجودو في العالم، وفي مقدمتها فرنسا بطلة بطولة تل أبيب، كما تشارك ألمانيا بوفد يتكون من 25 لاعباً ولاعبة كأكبر الوفود المشاركة والعديد من المنتخبات العربية، والتي تستعد كحال منتخب الإمارات للجودو لدورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية، التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو القادم.

واختتم: من الإيجابيات حرص الجميع على تنفيذ البرتوكول الصحي التي تطمئن على نجاح برنامج إعداد المنتخب الأول للجودو، كما خطط له على الرغم من ظروف جائحة الكورونا، التي تطلبت الكثير ممن الإجراءات التحذيرية، ترجمة لتوجيهات المسؤولين، مما يبشر بنتائج إيجابية خلال دورة طوكيو القادمة التي تمثل الهدف الرئيسي.