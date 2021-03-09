كراوتش: ليفربول يعيش «أزمة ثقة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال نجم الكرة الإنجليزية السابق بيتر كراوتش: إن السر وراء عدم قدرة لاعبي ليفربول على الفوز على ملعبهم «أنفيلد» على امتداد 6 مباريات، يرجع إلى أن الفريق دخل مرحلة من عدم الثقة.

وأضاف: هنا يأتي دور المدير الفني الألماني يورجن كلوب، لكي يعيد للاعبيه هذه الثقة المفقودة، حتى يمكنهم الخروج من أزمتهم وإعادة الروح إليهم. وتابع كراوتش في مقاله بصحيفة ديلي ميل: القلق يساورني بشأن إمكانية أن يواصل الفريق مسيرته في غياب قائد الفريق جوردان هندرسون، ونجم خط الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، لأنه مع غياب هندرسون وتراجع فابينيو إلى قلب الدفاع، فقد الفريق قدرته على الضغط العالي في الأمام. وطالب كراوتش بضرورة أن يعمل كلوب بجدية من أجل إيقاف هذه السلسلة من الهزائم المتتالية، وقال: شاهدت فريق ليفربول يوم الأحد الماضي أمام فريق فولهام، ولم أصدق نفسي، لأنني توقعت في شهر نوفمبر الماضي أن «الريدز» سيحتفظ بلقبه كبطل للدوري، ولا أدري ما الذي حدث له وجعله يتوقف عن الأداء المتميز الذي بدأ به الموسم.

وقال كرواتش: ما أراه أمامي ليس له مثيل، فجميع الفرق أصبحت قادرة على الإجادة والتفوق على ليفربول حتى في عقر داره.

وأشار كراوتش إلى أن التهديد الهجومي من جانب صلاح ومانيه وفيرمينو، اختفى بسبب ما حدث في وسط الملعب، وقال: من دون هندرسون وفابينيو لم يعد هناك من يتقدم إلى الأمام خلف المهاجمين، كما أن ظهيري الجنب ليس في حالتهما الطبيعية، والدفاع أصبح هشاً، فعندما يعاني فريق بهذا الشكل، فلا بد أن يفقد الثقة بنفسه، وعندما تفقد الثقة تتعرض لأسوأ مصير، إنها دائرة رهيبة من عدم الثقة، وعلى كلوب أن يجد حلاً لها قبل فوات الأوان.