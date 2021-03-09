«دراجات الإمارات» تخوض تحدي تيرينو-أدرياتيكو

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد فريق الإمارات للدراجات للمشاركة في سباق تيرينو-أدرياتيكو، الشهير باسم «سباق البحرين»، والذي ينطلق غدا، ويتضمن السباق في نسخته السادسة والخمسين 7 مراحل تمتد على مسافة 1100كم، انطلاقاً من ليدو دي كامايوري على الساحل التيراني، مروراً بشبه الجزيرة الإيطالية، وانتهاءً في سان بينديتو ديل ترونتو في الجزء الأدرياتيكي من إيطاليا.

ويتضمن السباق مرحلتين مناسبتين لسباقات السرعة، وثلاث مراحل جبلية قصيرة، ومرحلة واحدة تتضمن خط نهاية جبلياً، فضلاً عن سباق واحد للأفراد ضد الزمن؛ ما يوفر العديد من الفرص لدراجي فريق الإمارات لتحقيق الفوز.

وتعليقاً على السباق، قال بوجاتشار: «ستكون هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في سباق تيرينو-أدرياتكيو، يتضمن التحدي العديد من المراحل التي تناسب جميع المهارات، بدءاً من التسلق مروراً بسباقات الأفراد ضد الزمن وانتهاء بسباقات السرعة، لذا سنحاول تقديم أفضل أداء في كل مرحلة. سيكون الفوز بلقب التصنيف العام هدفي الرئيسي في السباق، كما سأحاول تحقيق الفوز في مراحل سباقات السرعة، وآمل أن أتمكن من تقديم أداء متميز كما في طواف الإمارات».

وسيقود تادي بوجاتشار تشكيلة فريق الإمارات، حيث يتطلع إلى إظهار قوته في المراحل الجبلية بهدف الفوز بلقب التصنيف العام من جديد هذا الموسم، بينما سيتولى زميله فيرناندو جافيريا مهمة سباقات السرعة. وتضم التشكيلة كلاً من الإيطالي ديفيد فورمولو، والسلوفيني تادي بوجاتشار ومواطنه يان بولانك، والبرتغالي رافال مايكا ومواطنه إيفو أوليفييرا، والأرجنتيني ماكس ريتشيزي، فضلاً عن الكولومبي فيرناندو جافيريا. وسيتولى مدير الفريق ماتين فيرنانديز، والمديران الرياضيان أندريه هاوبتمان ومانويل موري، مهمة قيادة تشكيلة الفريق في السباق.