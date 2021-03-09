عيسى علي: فرصة جميع لاعبي الوصل قائمة قبل التقييم النهائي

مراد المصري (دبي)

أكد عيسى علي، مدير فريق الوصل، أن جميع اللاعبين سينالون فرصة قبل التقييم النهائي، الذي سيقدمه المدرب البرازيلي أودير هيلمان في نهاية الموسم، والذي سيتم على ضوئه مواصلة الجهود للتحضير للموسم المقبل، وقال: ما زال أمامنا عدة مباريات متبقية حتى نهاية دوري الخليج العربي لكرة القدم، والأفضل ترك اللاعبين ينالون فرصتهم بالكامل ويثبتون أنفسهم أمام المدرب الذي أشرك منذ توليه المهمة عدداً كبيراً من اللاعبين، وبات على دراية بمستوياتهم جميعاً، على أن يكون الحديث لاحقاً في نهاية الموسم حول من سيرحل ومن سينضم.

وشدد مدير فريق «الفهود»، على أهمية حصول اللاعبين الشباب على الفرصة لخوض دقائق اللعب في المباريات الأخيرة، وقال: اللاعبون الشباب أثبتوا أنهم قادرون على العطاء، وخرجوا بصورة إيجابية في المباريات التي شاركوا فيها، وهذا أمر إيجابي لهم للموسم المقبل لكسب الخبرة والثقة اللازمة.

وتابع: الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو محاولة إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، سنخوض كل مباراة بنفس الغاية وهو اللعب من أجل الفوز، وحصد أكبر قدر ممكن من النقاط المتاحة، لعبنا من أجل الفوز أمام العين في الجولة الماضية، لكن عدم استغلال الفرص جعلنا نقنع بنتيجة التعادل في النهاية.

ورداً على غياب محمد العكبري منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، قال: اللاعب أكمل برنامجه العلاجي والتحضيري بالكامل، وانخرط في التدريبات الجماعية للفريق في آخر أسبوعين، وهو يعمل للوصول إلى الجاهزية الكاملة بنسبة 100%، وعلى الأغلب سيتمكن من اللحاق والمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي.