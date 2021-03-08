يوفنتوس في خطر

باريس (أ ف ب)

يواجه يوفنتوس الإيطالي خطر الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للموسم الثاني توالياً، عندما يستضيف بورتو البرتغالي اليوم إياباً، فيما يبدو بوروسيا دورتموند الألماني مرشحاً لتخطي عقبة إشبيلية.

وكان يوفنتوس خسر 1-2 ذهاباً، وهو بحاجة إلى الفوز ولو بهدف وحيد لمواصلة مشواره في المسابقة القارية بحثاً عن لقبه الثالث بها منذ تتويجه بالثاني عام 1996، علماً أنه خسر خمس مباريات نهائية من وقتها أعوام 1997 و1998 و2003 و2015 و2017، في المقابل، يدخل بوروسيا دورتموند مواجهته أمام ضيفه إشبيلية بأفضلية فوزه 3-2 ذهاباً في الأندلس.

في المباراة الأولى، يستند رجال المدرب أندريا بيرلو على تاريخ مواجهاتهم لبورتو في تورينو، حيث تغلبوا عليه 3-1 في دور المجموعات عام 2001، ثم بهدف في إياب ثمن النهائي 2017، وهما نتيجتان تمنحانه بطاقة ربع النهائي في حال تحقيقه أياً منهما.

كما أن بورتو خسر في زياراته الخمس الأخيرة إلى إيطاليا، بالإضافة إلى فشله في الفوز في مبارياته الـ13 الأخيرة في دور الإقصاء المباشر في دوري الأبطال (تسع هزائم وأربعة تعادلات).

وفي المباراة الثانية، يبدو دورتموند الأقرب إلى بلوغ ربع النهائي بعد فوزه المستحق 3-2 ذهاباً في اشبيلية، وسيحاول الفريق الألماني نسيان النكسة التي تعرض لها السبت عندما فرط بتقدم بثنائية نظيفة في تسع دقائق لهدافه الدولي النروجي إرلينج هالاند أمام مضيفه بايرن ميونيخ ليخسر برباعية.