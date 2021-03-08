«الأمن الجنائي» يتوج بلقب الدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

توج العميد حميد العفريت الكويتي، نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، فريق قطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول لبطولة الدراجات الهوائية «رجال» ضمن درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي للتفوق الرياضي للموسم 2020-2021.

أقيمت البطولة بجزيرة الحديريات في أبوظبي لمسافة 30 كيلو متراً وبمشاركة 10 فرق يمثلون القطاعات الشرطية، حيث حاز فريق شؤون الأمن والمنافذ المركز الثاني، وفاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث.

وأكد نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ حرص الشرطة على الاهتمام بالرياضة، وتعميق مفهومها بين المنتسبين، موضحاً أن البطولة تأتي في إطار الخطة العامة لتعزيز وتطوير المهارات الرياضية وتشجيع المنتسبين عليها والتميز رياضياً، محلياً وإقليمياً ودولياً.