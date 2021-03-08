يوم المرأة العالمي «في قلب الحدث»

علي معالي (دبي)

يوم المرأة العالمي، الاحتفالية السنوية الكبيرة لنصف المجتمع، لم يغب عن ملاعبنا الكروية، الاحتفاء بهذه المناسبة، سواء من جانب رابطة دوري المحترفين أو من جانب القائمين على رياضتنا بشكل عام والنسائية بشكل خاص، حيث وجدنا الكثير من مواقع أنديتنا على التواصل الاجتماعي تتزين بالاحتفاء بهذه المناسبة ومنها نادي بني ياس بكتابة تغريدة، جاء فيها: «بهذه المناسبة يتقدم النادي بالتهنئة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وإلى عموم النساء»، ليعبر النادي بهذه المناسبة عن فخره واعتزازه بالمرأة كونها مصدر القوة والأمل والكفاح.

كما وضع نادي العين تغريدة كتب عليها: «يوم المرأة العالمي»، مع صورة جميلة أيضاً.

أما مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فقامت باحتفالية خاصة ومتميزة بهذه المناسبة، من خلال جلسة افتراضية متميزة تحت عنوان: رياضة المرأة نحو العالمية، تزامناً مع يوم المرأة العالمي، حيث حرصت ندى عسكر، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على دعوة الكثير من الضيوف العالميين من وزراء ورجال صحافة وإعلام لهم دورهم البارز في هذا الجانب، بجلسة «عن بُعد» لمناقشة الكثير من الأمور التي تهم المرأة في هذا اليوم السنوي المخصص لها.

ولم تغفل الاتحادات الرياضية هذه المناسبة، حيث نشر اتحاد الكرة السلة على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة جميلة تحمل شعار الاتحاد، ومكتوباً عليها يوم المرأة العالمي.