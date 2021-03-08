3 حالات مؤثرة في مباراة واحدة!

دبي (الاتحاد)

شهدت الجولة 19 من دوري الخليج العربي، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، وأبرزها ثلاث حالات مؤثرة، كانت قراراتها غير صحيحة، وذلك في مباراة حتا والفجيرة، حيث تم احتساب ركلة جزاء لمصلحة حتا غير صحيحة، ولا توجد مخالفة خلال الاشتراك على الكرة.

كما تم طرد لاعب حتا، بينما كان يجب استمرار اللعب أو احتساب خطأ على الفجيرة، بالإضافة إلى وجود ركلة جزاء غير محتسبة لفريق حتا في الدقيقة في الدقيقة 22.

وفي مباراة عجمان والوحدة، كان قرار احتساب الهدف الأول لعجمان غير صحيح بسبب وجود مخالفة من المهاجم على فارس جمعة قبل تسجيل الهدف، ورغم تدخل تقنية الفيديو، فإن الحكم أصر على قراره.

أما فيما يتعلق بالقرارات التي أسهمت تقنية الفيديو فيها بنجاح، فنجد التدخل الموفق لاحتساب الهدف الرابع لمصلحة خورفكان أمام الظفرة، بعد أن كان مساعد الحكم متقدماً عن آخر مدافع.

كما كان التدخل ناجحاً باحتساب هدف الوحدة الثالث، لأن الكرة تجاوزت خط المرمى بكامل محيطها.

وفيما يتعلق بالقرارات غير الموفقة لتقنية الفيديو، فنجد التدخل غير الموفق من حكم الفيديو خلال مباراة عجمان والوحدة في احتساب ركلة جزاء لمصلحة عجمان، حيث كان قرار الحكم صحيحاً وأصر على موقفه، كما كان التدخل غير موفق أيضاً من حكم الفيديو في مباراة النصر والشارقة خلال الدقيقة 55، وذلك باستدعاء الحكم خلال احتكاك طبيعي خلال كرة مشتركة، وكان قرار الحكم إيجابياً بقرار مواصلة اللعب.