7 هدافين.. «استراحة محارب»

مراد المصري (دبي)

شهدت الجولة الـ 19 ظاهرة غريبة، تمثلت في صيام جميع اللاعبين الذين يحتلون المراكز السبعة الأولى على لائحة ترتيب الهدافين عن التسجيل، وكأنهم جميعاً اختاروا نيل استراحة محارب، وترك المهمة لزملائهم، وهم: علي مبخوت «الجزيرة»، فابيو ليما «الوصل»، جواو بيدرو «بني ياس»، ويلتون سواريز «الشارقة»، إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، إيجور كورنادو «الشارقة» وبينل ملابا «اتحاد كلباء». وشارك 6 لاعبين منذ ضربة البداية في مواجهات فرقهم دون أن يحالفهم التوفيق بزيارة الشباك، فيما شارك بيدرو في الشوط الثاني، لكنه لم يصل إلى مرمى اتحاد كلباء أيضاً.

ورغم صيام الهدافين السبعة عن التسجيل، حفلت الجولة بالأهداف، بتسجيل 22 هدفاً في 7 مباريات، بمعدل يزيد على 3 أهداف في المباراة الواحدة، من دون أي حالة تعادل سلبي، وهو ما يؤكد توفر الحلول الهجومية، إلى جانب اللعب من أجل الفوز دون مبالغة في التحفظ.

ومن أبرز اللاعبين الذين أثبتوا وجودهم في قائمة الهدافين في ظل غياب «الأوائل»، البرازيلي رامون لوبيز مهاجم خورفكان، الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف، ليشارك ملابا المركز السابع، وكارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي، الذي سجل ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلفهم، وتيم ماتافز مهاجم الوحدة الذي وصل للهدف رقم 7.