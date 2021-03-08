بالميراس بطل كأس البرازيل

ساو باولو (أ ف ب)

أحرز بالميراس لقب بطل مسابقة كأس البرازيل لكرة القدم، بفوزه على جريميو 2-صفر في ساو باولو، وسجل ويسلي (52) والبديل جابريال مينينو (84) الهدفين. وكان بالميراس خسر صفر-1 ذهاباً. وهو اللقب الثاني لبالميراس هذا العام، بعد تتوجه بلقب كأس «ليبرتادوريس» للمرة الثانية في تاريخه في 30 يناير الماضي، على حساب مواطنه سانتوس، ولم تكن مشاركته موفقة في كأس العالم للأندية الأخيرة، فخسر أمام تيجريس المكسيكي بطل كونكاكاف صفر-1 في نصف النهائي، ثم أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.