أنس جابر تواجه ريباكينا في «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

تلتقي التونسية أنس جابر مساء الغد مع الكازاخية إلينا ريباكينا في منافسات الدور الثاني لبطولة دبي الدولية لتنس السيدات، كما تدشن ايلينا سفيتولينا المصنفة الأولى بالبطولة مشوارها رسمياً في منافسات الفردي، بملاقاة الروسية سفيتلينا كوزنيتسوفا.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة عن فوز الكازاخية إلينا ريباكينا على الصينية سايساي زينج بمجموعتين نظيفتين (6-0، 6-4). وقدمت ريباكينا أداءً متميزاً خلال العام الماضي، وحصدت المركز الثاني، كما وصلت إلى الدور النهائي في أربع بطولات من أصل أول خمس بطولات لها، وفازت ببطولة «هوبارت» الدولية التي تقام في أستراليا. كما أقصت التشيكية ماركيتا فوندروسوجا المصنفة 12 في البطولة و20 عالمياً نظيرتها الرومانية أنا بوجدان بمجموعتين دون رد (6-4، 6-4)، في حين فازت الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة الـ 15 في البطولة والـ24 عالمياً على المجرية تيما بابوس المصنفة السادسة عالمياً بمجموعتين دون رد (6-2، 6-1).