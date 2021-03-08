19هدفاً في انطلاقة الجولة الـ 19 لـ«دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت انطلاقة الجولة الـ 19 لدوري الخليج العربي تسجيل 19 هدفاً في المباريات الأربع بتفوق العين «المتصدر» على مضيفه الوصل 2-1، وتغلب شباب الأهلي على ضيفه الجزيرة بفوز عريض 5-1، فيما تخطى اتحاد كلباء عقبة بني ياس بالفوز 3-1، وحسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة الفجيرة وحتا.

وعزز «الزعيم» صدارته للدوري بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة بالفوز على مضيفه الوصل 2-1، وسجل للضيوف عبدالله جازع في الدقيقة 42 وجوناتاس 47، فيما جاء هدف «الإمبراطور» الوحيد بوساطة «البديل» محمد المهيري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وصعد شباب الأهلي لمركز الوصافة «مؤقتاً» بفوزه العريض على الجزيرة 5-1، وبرز في صفوف «الفرسان» العائد حارب عبدالله، بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 3 و49، فيما سجل عادل وجدان 11 ويوري سيسار 13 والبديل عبدالله النقبي 92 بقية الأهداف، في المقابل اكتفى الجزيرة بهدف أحمد فوزي في الدقيقة 64، وكانت المباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.

وتستكمل مباريات الجولة الـ 19 غداً الثلاثاء، بإقامة ثلاث مباريات تجمع الشارقة والنصر على استاد خالد بن محمد، الظفرة وخورفكان بملعب حمدان بن زايد آل نهيان، والوحدة وعجمان على استاد آل نهيان بأبوظبي.