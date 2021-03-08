سلطان بن حمدان يشهد تحديات الثنايا في «ختامي الوثبة»

محمد سيدأحمد، عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، منافسات الفترة المسائية لثامن أيام المهرجان السنوي لسباقات الهجن الوثبة 2121 والذي خصص لفئة الثنايا، كما شهد المنافسات التي أُقيمت على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي عددٌ كبيرٌ من ملاك ومحبي رياضة الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتمت منافسات سن الثنايا بأشواط المفتوح والمحليات والمهجنات التي أُقيمت لمسافة 8 كلم، ضمن تحديات الكبار لنجائب الأصايل المشاركة في المهرجان، إذ خصصت اللجنة المنظمة الأشواط الأربعة الأولى لرموز الثنايا لهجن أبناء القبائل.

وانتزعت «هملولة» لسيف سهيل نخيرة العفاري ناموس الشوط الرئيس الأول، وكأس الأبكار في شوط المفتوح، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 12.26.01 دقيقة، لتهدي مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، تاركة المركز الثاني لـ «عيالة» لصالح نصرة العامري، والمركز الثالث لـ «الشاهينية» لعليا بنت محمد.

وأبهر «مبهر» المتابعين بعدما قدم أداءً قوياً في الشوط الرئيس الثاني، ليحلِّق ببندقية الجعدان المفتوح، ويهدي مالكه حمد راشد غدير الكتبي رمز الشوط، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن احتل المركز الأول بزمن 12.28.06 دقيقة، وحل في المركز الثاني «وضاح» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، وفي المركز الثالث جاء «القرضاب» لعليا بنت محمد.

وخصص الشوط الثالث للثنايا الأبكار المحليات، حيث نجحت «غزر» لسعيد مصلح الأحبابي في الفوز بالكأس ومليون درهم، بعد أن سجلت أفضل توقيت زمني خلال أشواط الرموز بـ 12.22.04 دقيقة، بينما حلت في المركز الثاني «الطيارة» لحميد سعيد النيادي، وفي المركز الثالث «طوع» لمحمد سلطان مرخان الكتبي.

وفاز «معوض» لمحمد سلطان مرخان الكتبي بناموس آخر أشواط الرموز بعدما توج ببندقية الثنايا الجعدان المحليات، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12.30.02 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع «منهي» لحمد راشد غدير الكتبي الذي جاء ثانياً بفارق 4 أجزاء من الثانية عن «معوض»، فيما احتل المركز الثالث «البدع» لحمد راشد غدير الكتبي.

ويدخل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن 2021 مراحله الأخيرة والحاسمة من أجل نيل أغلى الألقاب في عالم سباقات الهجن، حيث تقام اليوم منافسات الحول والزمول والسودانيات لأبناء القبائل، إذ خصصت اللجنة المنظمة 12 شوطاً للحول والزمول المحليات والمهجنات والإنتاج، في الفترة الصباحية، فيما خصص الشوطين الثالث عشر والرابع عشر للسودانيات.

أما أقوى الأشواط في فئة الإنتاج، فستقام في الفترة المسائية التي تشهد 4 أشواط وبجوائز مالية كبيرة لتشجيع الملاك على الاهتمام بفئة الإنتاج التي أصبح لها شأن كبير في عالم سباقات الهجن، وحققت العديد من الألقاب في السنوات الأخيرة، إذ يشتد الصراع في الشوط الأول على سيف الحول المحليات الإنتاج وجائزته 2.5 مليون درهم، أما الشوط الثاني فخصص للزمول المحليات الإنتاج وجائزته بندقية، إضافة إلى مليون ونصف المليون درهم، فيما خصص الشوط الثالث للحول المهجنات الإنتاج، وجائزته سيف و2.5 مليون درهم، بينما تختتم المنافسات بشوط الزمول المهجنات الإنتاج والصراع على البندقية ومليون ونصف المليون درهم.

ورفعت اللجنة المنظمة قيمة الجوائز المالية لأصحاب المراكز من الثاني وحتى الخامس، حيث تتراوح بين مليون درهم للثاني في شوطي الحول، ونصف مليون درهم في شوطي الزمول، و300 ألف درهم لصاحب المركز الثالث وتصل حتى 50 ألف درهم للمركز الخامس.