ديل بوسكي: شخصية سيميوني «مفتاح» نجاح «الأتليتي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال المدرب الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي: إن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني هو مفتاح نجاح أتلتيكو مدريد هذا الموسم، مثلما كان حاله في مواسم سابقة.

وأضاف في حوار لموقع «جول إسبانيا»، أن «الأتليتي» يهيمن الآن على الدوري الإسباني «الليجا» بفضل هذا المدرب، وإن كانت مازالت هناك فرص لبرشلونة وريال مدريد وإشبيلية للمنافسة على اللقب في قادم المباريات.

وتابع ديل بوسكي (70 عاماً): سيفوز بالدوري الأقل فشلاً، أو بمعنى أدق الأقل فقداً للنقاط، وحتى الآن الأتليتي هو الأقل فقداً للنقاط، والأكثر تألقاً على امتداد الموسم.

وأكد ديل بوسكي أن «شخصية سيميوني» تتمحور حولها نجاحات الفريق، إذ يتولى مهمة تدريبه منذ 2012، ويمارس قيادة مؤثرة على لاعبيه، فينصاعون له ويتحلون بروحه القتالية وحماسه، ما ينعكس على أدائهم على أرض الملعب.

وعلق قائلاً: اللاعبون يؤمنون بما يفعله من أجلهم من حيث تحسين وتطوير أدائهم، وعندما يحيدون عن الطريق الصحيح، سرعان ما يعودون بفضل شخصية مدربهم، فهو العامل الأساسي في نجاحاتهم.

جدير بالذكر أن ديل بوسكي يعتبر واحداً من أشهر المدربين الإسبان وأكثرهم تتويجاً بالبطولات، حيث قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وكأس الأمم الأوروبية عامي 2008و2012، وتولى تدريب ريال مدريد ونجح خلال 4 سنوات فقط في الفوز بالدوري «الليجا» مرتين، ودوري الأبطال مرتين، والسوبر المحلي مرتين، والسوبر الأوروبي مرة، وبطولة كأس الإنتركونتنينتال مرة واحدة، وهى البطولة التي تحول اسمها إلى كأس العالم للأندية، بمشاركة أبطال القارات كلها، بعد أن كانت مقصورة على بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية فقط.