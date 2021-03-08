الحمادي.. إعادة اكتشاف النجومية

فيصل النقبي (خورفكان)

أعاد الدولي السابق إسماعيل الحمادي (32 عاماً) اكتشاف نفسه في قميص خورفكان من جديد، بعد أن تمت إعارته للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، وخاض مع «النسور» 6 لقاءات منها خمس مباريات أساسياً، وسجل هدفاً في شباك العين في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان في الجولة 14، ولكنه عاد هذه المرة ليسجل هدفه الثاني في شباك الظفرة بعد أن دخل بديلاً، حيث عانى من إصابة قبل لقاء الظفرة، مما حتم على المدرب البرازيلي كايو زاناردي أن يبقى على مقاعد البدلاء للمرة الأولى، ليسجل هدف خورفكان الخامس بعد نزوله بدقائق، ويثبت أنه قادم لـ«النسور الخضراء» من أجل قيادته للبقاء، سواء كان أساسياً أو على مقاعد البدلاء.

وتألق الحمادي اللافت أعاد للأذهان بدايات اللاعب الجيدة مع شباب الأهلي ومع منتخبنا الوطني، فقد أعاد وبالكربون تسجيل هدف يشبه هدفه في مرمى العراق في «خليجي 21»، والذي أهدى البطولة لـ«الأبيض»، ليقول الحمادي كلمته مع لاعبي فريقه، ويصبح المواطن الأول الأكثر أهمية في تشكيلة خورفكان.

وسجل الحمادي طوال مشواره في دوري الخليج العربي 38 هدفاً منها 36 هدفاً بقميص شباب الأهلي وهدفين مع خورفكان، ليتوهج من جديد في موسم من المواسم الجميلة.