تيجالي يعود إلى الواجهة في «الشباك المفضلة»

معتصم عبدالله (دبي)

انتظر سبستيان تيجالي مهاجم النصر نحو 9 مباريات على التوالي في الدوري، قبل أن يعود عبر «الشباك المفضلة» أمام الشارقة في قمة ختام الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليسجل ثنائية قاد بها «العميد» إلى تحقيق فوز «ثمين» أمام «حامل اللقب» لينعش آمال فريقه في المنافسة على ثالث ألقاب الموسم ويشعل السباق على الدوري في الموسم الحالي والذي يجمع فرق الجزيرة، بني ياس، الشارقة، والنصر على التوالي.

وأنهى «تيجاجول» في مباراة أمس الأول، أطول سلسلة متتالية دون تسجيل أهداف في مشواره الاحترافي في مسابقات الدوري مع كل الأندية التي مثلها، منذ صيامه لـ 10 مباريات على التوالي في الدوري التشيلي، مع فريقه السابق لاسيرينا.

وأضحت شباك «الملك» بفضل ثنائية الجولة 19 الوجهة المفضلة لتيجالي في الدوري، بعدما رفع رصيده الشخصي إلى 18 هدفاً في 14 مباراة بقميصي الوحدة والنصر على التوالي، ليتجاوز سجل أهدافه الشخصية في مرمى الجزيرة، والتي وصلت إلى 17 هدفاً.

وتوزعت أهداف تيجالي صاحب المركز الثالث في قائمة الهداف التاريخي لدوري الإمارات برصيد 159 هدفاً، على 19 فريقاً، من بينها 18 أمام الشارقة كأعلى رصيد، مقابل 17 في مرمى الجزيرة، و14 هدفاً في شباك عجمان كثالث أكثر مرمى استقبل أهداف المهاجم المخضرم، فيما تعد شباك دبي الأقل استقبالاً لأهداف تيجالي برصيد هدف واحد.

ومثلت الثنائية أمام الشارقة أمس الأول، المرة الثالثة في مشوار تيجالي مع النصر في الموسم الحالي بعد مباراتي الوصل 3-0 في الجولة الثالثة، واتحاد كلباء 3-3 في الجولة الثامنة، علاوة على تسجيله هدفاً وحيداً في مباراة حتا 3-0 ضمن الجولة الخامسة، ليتصدر واجهة هدافي «العميد» في الدوري برصيد 7 أهداف، متفوقاً على زميله ريان مينديز صاحب الأهداف الستة.

ولم يمنع غياب تيجالي عن التسجيل في الجولات الماضية إسهامه في تحقيق نتائج إيجابية، بعدما صنع هدفين من أهداف فريقه الـ 33 في الدوري، أمام الوصل لزميله ضياء سبع 3-0، وأمام الفجيرة لزميله ريان مينديز، والتي انتهت بتفوق الأزرق 3-2 في الجولة التاسعة.