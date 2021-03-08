500 لاعب في بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق اتحاد الجو جيتسو بطولته الجديدة تحت مسمى بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، التي سينظمها في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي الجمعة والسبت المقبلين، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وأكد الاتحاد والرابطة أن البطولة، التي ستُتيح للاعبي الجو جيتسو من أبناء الدولة فرصة ثمينة لمواجهة نخبة لاعبي العالم من مُختلف الأحزمة والأوزان في توقيت مثالي، ستكون اختباراً حقيقياً لمدى جاهزيتهم، للأحداث الدولية الكبرى المقبلة، وفي مقدمتها بطولة أبوظبي جراند سلام المقرر إقامتها الشهر المقبل.

وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أنّ بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو تستقطب مجموعة من أبرز اللاعبين، وستُكون فرصة مثالية للاحتكاك الدولي مع لاعبين من العيار الثقيل، وأن ما يقرب من 500 لاعب ولاعبة من 30 دولة من مختلف قارات العالم سيشاركون في الحدث. وقال: «نتوقع منافسات قوية واستفادة كبرى من لاعبينا لأنهم سيواجهون لاعبين مصنفين من مختلف دول العالم، في بطولة بمواصفات عالمية، وسيصب كل ذلك في رفع مستوى لاعبينا في المنتخبات والأندية، من سن 16 سنة فما فوق.

وعن عدد اللاعبين الذين سيشاركون في الحدث يقول المنهالي: 123 لاعباً إماراتياً قاموا بالتسجيل، وأكدوا مشاركتهم، وهناك 87 لاعباً برازيليا، و34 من كولومبيا، وآخرين من دول روسيا والأردن ومصر وسوريا وباكستان وفلسطين والسلفادور وإسرائيل وأوكرانيا وقيرغيزستان والهند وفرنسا وكندا وأذربيجان والمغرب وأفغانستان ولبنان وأوزبكستان وصربيا وأيرلندا والبحرين وإيطاليا والسويد وطاجيكستان وايران والفلبين والعراق. وسيتنافس حاملو الحزام الأزرق الجمعة، بينما تنطلق منافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في اليوم التالي. وستدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بها 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

وأضاف المنهالي: تُعد هذه المرة هي الأولى التي نطلق فيها هذه البطولة تحت هذا المسمى، ويأتي ذلك في توقيت مثالي؛ إذ يستعد اللاعبون للمنافسة في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وستسمح نوعية اللاعبين الذين سيواجهونهم خلال هذه البطولة بتطوير مسيرتهم الاحترافية بشكل كبير. ومن جهة أخرى، سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة في البرتوكول الصحي للحفاظ على سلامة اللاعبين، ولن يسمح لأي لاعب بالدخول إلّا بعد الحصول على مسحة سلبية حديثة، كما أنه سيتم تطبيق التباعد الاجتماعي بشكل صارم.