الأندية تتقاسم «الذهب» في كأس الإمارات للقوس والسهم

دبي (الاتحاد)

أقام اتحاد القوس والسهم منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، والتي استضافها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتميزت بالمشاركة الواسعة والتنافس القوي بما انعكس على توزع ألقاب الفئات الستة الرئيسية بين الأندية، لتؤكد البطولة خطوات عمل الاتحاد وفق الاستراتيجية، التي يسعى من خلالها لتطوير المستويات وبناء الأبطال والعمل على نشر وتعزيز قاعدة الممارسين.

حضر منافسات البطولة وقام بتتويج الفائزين: حسن المزروعي الأمين العام لاتحاد القوس والسهم، وعبدالله الظنحاني رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالاتحاد، وهند الحوسني المدير المالي، وتنافس 45 لاعباً ولاعبة من 10 أندية من مختلف إمارات الدولة.

وحقق أحمد الكعبي من نادي المدام ذهبية القوس الأولمبي للرجال، يليه أسامة سيتي من نادي الشارقة ثانياً، وعلي الكتيبي من نادي المدام ثالثاً، ونالت عائشة آل علي من نادي سيدات الشارقة ذهبية القوس الأولمبي للسيدات، تليها لمبريني دفاي من نادي رماة دبي، وبالمركز الثالث حصة العوضي من نادي سيدات الشارقة.

وحصد نادي الحمرية المراكز الثلاث الأولى في القوس الأولمبي للشباب، عن طريق: عبد الرحمن وميض ورحمة الشامسي وعبد الرحمن محمد على التوالي، وحقق عمرو غانم من نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ذهبية القوس المركب للرجال، يليه يوهان روسوف من نادي رماة دبي، ثم أيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم.

وحققت باتلي موهيني من نادي رماة دبي ذهبية القوس المركب للسيدات، تليها أميرة نادر وأماندا كاترنبيرج من نادي العين للفروسية والرماية والجولف بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

وكسب عبدالرحمن باكوس من نادي دبي لأصحاب الهمم ذهبية القوس المركب لأصحاب الهمم، يليه غلام خورشد من نفس النادي بالمركز الثاني، وحبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الثالث.