محمد بن هزام: المنتخب قادر على تحقيق طموحات الشارع الرياضي

دبي (وام)

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، استلهم توجهاته ومبادراته في التعامل مع جائحة كورونا من قيم دولة الإمارات وممارسات حكومتها الرشيدة، وحاول أن يكون نموذجاً مثالياً في التعاطي معها من خلال العديد من المبادرات، سواء في مبدأ الاحتواء وتقليل الآثار، أو في التطبيق الحقيقي للتحول الرقمي الشامل، أو من خلال وضع البروتوكولات الاستباقية لعودة التدريبات وعودة المسابقات، أو في التعبير عن الوجه الحضاري الإنساني لدولتنا بتقديم المساعدات للاتحادات، وكذلك توفير الأجواء المثالية لاستضافة معسكرات ومباريات العديد من المنتخبات والأندية، مشيراً إلى أن الشعار الأساسي الذي تم اعتماده من قبل الاتحاد كان واضحاً للجميع، وهو الوقاية أولاً وقبل كل شيء، من خلال الحفاظ على صحة أسرة كرة القدم في الدولة، والمنطقة والعالم إن أمكن.

وأكد ابن هزام أن فرص الإمارات في استضافة المباريات المتبقية من التصفيات الآسيوية للمجموعة السابعة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، وكأس أمم آسيا 2023 في شهر يونيو المقبل كبيرة، بعد أن تم تقديم الملف للاتحاد الآسيوي نهاية الأسبوع الماضي، وأن المنتخب الوطني قادر على تحقيق طموحات الشارع الرياضي في التأهل لكلتا البطولتين. وتحدث ابن هزام أيضاً عن الدعم الكبير الذي تلقاه كرة القدم من القيادة الرشيدة، ومن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وضرورة استثمار هذا الدعم ليكون حافزاً لتطوير الأداء داخل الاتحاد في كل المجالات، مشيراً إلى أن مبادرات الاتحاد مستمرة في عام 2021، وأن الاستراتيجية الشاملة للتطوير تشهد حالياً وضع اللمسات الأخيرة للإعلان عنها قريباً.

وعن متحف تاريخ كرة القدم الإماراتية، وما إذا كانت الفكرة مطروحة، ويمكن أن ترى النور في الفترة الحالية من عمل الاتحاد، يقول ابن هزام: «بدأنا منذ عام ونصف في استغلال خبرات الأرشيف الوطني من خلال اتفاقية شراكة بيننا، وانتهز تلك المناسبة لتقديم الشكر لهم على جمعهم للوثائق، وترتيبها وتصنيفها، بشكل علمي مدروس من خلال فريق عمل محترف، وإلى جانب ذلك قمنا في الاتحاد بتشكيل لجنة الإحصاء والتوثيق لتسجيل البيانات الدقيقة وتوثيقها، وهذه الجهود كلها تصب في تهيئة الساحة لإقامة متحف كرة القدم الإماراتية».

وفيما يخص موعد عودة الجمهور إلى المدرجات من جديد ولو بنسبة محدودة، يقول ابن هزام: قرار عودة الجمهور ليس قرار اتحاد الكرة وحده، لأن هناك جهات مختصة بوضع أليات التعامل مع جائحة كورونا، ونحن نعمل معها.. ونتمنى عودة الجماهير اليوم قبل الغد.