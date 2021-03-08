«اوتومان» يمنح العجبان لقب الجولة الثانية للتاج الثلاثي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «قرم» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بطلاً لسباق وادي النقب لمسافة 2200 متر، والذي أقيم الاحد ضمن فعاليات الحفل الثاني عشر لمضمار نادي أبوظبي للفروسية.

وقدم «قرم» بإشراف ايريك ليمارتنيل وقيادة انطونيو فريزو، عرضاً لافتاً في فنون الانقضاض من الصفوف الخلفية، ليتفوق بفارق 1.75 طول عن «الثورا» للخيالة السلطانية العمانية، جاء ثالثاً «ويل باور» للعجبان، وسجل البطل زمناً وقدره 2:32:07 دقيقة.

ومنح «اوتومان» إسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، فوزاً مستحقاً في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر على لقب الجولة الثانية من التاج الثلاثي العربي (الفئة الثالثة).

وأكد «اوتومان» ابن «فاليانت بوي» نجوميته بتفوقه بفارق 3 أطوال عن «درغام عذبة» لعذبة للسباقات، فيما جاء في المركز الثالث متقدم«للخيالة السلطانية العمانية، وسجل البطل زمناً وقدره 2:30:16 دقيقة.

وحلقت الفرس «حكيمة مسقط» لمربط مسقط للخيول العربية الأصيلة، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتيبان مازور، بلقب بطولة واحة ليوا للفئة الثانية متفوقة بفارق رأس عن «روعة» لياس للسباقات، فيما جاء ثالثاً»رحال«لمنصور خليفة بن حبتور.

وسجلت «حكيمة مسقط» التي اعتزلت السباقات وستتجه للتأصيل بعد هذا السباق، زمناً وقدره 1:31:78 دقيقة في السباق البالغ طوله 1400 متر.

وتوج الجواد «اشتون توريتس» لزياد كلداري وبشارف إبراهيم أصيل وقيادة ادري دو فريز ثنائية، بطلاً للجولة الـ 12 لكأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وجاء فوز «اشتون تورتيس» ناجزاً وبفارق 2.25 طول عن «عاهد الخالدية» للإسطبلات الوطنية، فيما جاء ثالثاً «ايه اف مجالس» لخالد خليفة النابودة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:17:17 دقيقة في السباق البالغ طوله 1200 متر.

ومنح الجواد «ايه اف نافس» الذي دخل من قائمة الاحتياط، فوزاً صارخاً لمالكه أحمد عبيد النيادي والمدرب محمد رمضان، وبقيادة موفقة من الفارس العماني المعتصم البلوشي، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب وادي السدر.

وجاء فوز الجواد البالغ من العمر 8 سنوات، بعد فاصل من الإثارة والتنافس على كسر عظم، بفارق رأس عن «دستور» لعلي العنيزي، فيما جاء أيضاً بفارق رأس عن الثاني «فخر» للخيالة السلطانية العمانية، وسجل البطل 1:46:79 دقيقة.

وسجل الفارس الايطالي انطونيو فريزو ثنائيته في الحفل، حين قاد الجواد «جانبارو» لخلف رباح الشمري، وإشراف مصبح المهيري لفوز بالشوط السادس والختامي المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر.

وجاء فوز البطل بفارق عنق عن المهرة «مدام الينجينا» لايه اس اليجنتون، فيما جاء ثالثاً «ستيفتر» للإسطبلات الوطنية.

توج الفائزين في الأشواط اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية، ولارا صويا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.