زاكيروني يتوقع فوز «الدبابة البشرية» بـ«البالون دور» !

أنورإبراهيم (القاهرة)

لا يتوقف النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنترميلان الإيطالي، عن التألق والإبداع وتسجيل الأهداف مع «النيراتزوري» منذ مجيئه إلى إيطاليا قبل موسمين، وهو الآن المنافس الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة لقب هداف الدوري «السيري إيه»؛ إذ لا يفصل بينهما سوى هدفين فقط (20 هدفاً لرونالدو مقابل 18 للوكاكو).

هذا التألق للوكاكو، أثار إعجاب المدرب الإيطالي الشهير ألبرتو زاكيروني وجعله يتنبأ بإمكانية حصول هذا النجم البلجيكي الملقب بـ «الدبابة البشرية»، على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول كل سنة لأفضل لاعب في العالم، وكان زاكيروني تولى تدريب الإنتر موسم 2003 - 2004.

وقال في تصريحات لصحيفة «توتوسبورت»: لوكاكو نجم استثنائي يسهم بقوة في انتصارات الفريق ويسير به على الطريق الصحيح للفوز بالكالشيو الإيطالي، بعد غياب 11 سنة عن التتويج، وتحديداً منذ عام 2010.

وأضاف: هذه الجائزة يجب أن تمنح للنجم القادر على خلخلة دفاعات المنافسين والتفوق فنياً وبدنياً، لأن هذه النوعية من اللاعبين تمتلك مهارات فردية رائعة. وتابع قائلاً: لن أفاجأ على الإطلاق إذا ما حصل لوكاكو على الكرة الذهبية «البالون دور»، فمنذ انضمامه إلى النيراتزوري، وهو يقدم مستويات استثنائية لا تصدق، ولا يستطيع أحد إيقافه أو الحد من خطورته، وعندما ينطلق بالكرة، سواء على الجناحين أو في العمق، يكون ممتازاً، ومزعجاً للمدافعين.

ومن جانبه، قال موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: سواء اتفقنا أو اختلفنا مع وجهة نظر زاكيروني، فإن الشيء المؤكد، ولا خلاف عليه، هو أن لوكاكو قدم موسماً ذهبياً على جميع المستويات، ليس فقط لأنه يسجل الأهداف، وإنما للجهد الذي يبذله والدور الذي يقوم به على أرض الملعب، وأيضاً لدوره على المستوى «النفسي» تجاه زملائه.

جدير بالذكر أنه لم يسبق لأي لاعب بلجيكي أن فاز بجائزة الكرة الذهبية، والوحيد الذي دخل قائمة العشرة الأوائل، هو إيدن هازارد لاعب ريال مدريد الحالي، وكان ترتيبه الثامن في عامي 2015 و2018، عندما كان لاعباً في تشيلسي الإنجليزي.