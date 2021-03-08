100 لاعب ينشدون الفوز بكأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف نادي أبوظبي للجولف على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، النسخة التاسعة من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، التي ينظمها اتحاد اللعبة برعاية مجموعة «إتش إس بي سي»، وينافس على ألقابها 100 لاعب من مختلف أندية الدولة، في مشاركة قياسية بتاريخ البطولة التي استهلت للمرة الأولى عام 2013.

وتشهد البطولة التي ستقام ضمن أعلى معايير السلامة، المتطابقة مع الإجراءات الاحترازية العاملة في الدولة، مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، إلى جانب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد اللعبة والعديد من لاعبي الجيل الأول (النواخذة) في منافسة على الظفر بلقب أغلى الكؤوس، ضمن مسابقات «الكروس» و«الصافي» المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والسيدات.

وعلق عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، عضو مجلس إدارة اتحاد الجولف، على مواصلة ارتباطها برياضة الجولف، ورعايتها للموسم التاسع على التوالي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قائلاً: «يسرنا استمرار الشراكة التي تربط «إتش إس بي سي» مع اتحاد الجولف، ورعايتنا لأغلى الكؤوس للعام التاسع، في حدث يترقبه نخبة لاعبي الدولة والعديد من قيادة اللعبة للفوز بلقب الكأس الأغلى في موسم الجولف».

وأوضح: «تعتبر الجولف من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تمثل منصة لالتقاء الجمهور، ونخفر في مجموعتنا بمواصلة دعم هذه البطولة الغالية، ضمن استراتيجية المجموعة المصرفية الرائدة، في المساعدة على زيادة انتشار اللعبة بالدولة، لا سيما لأفراد المجتمع الأصغر سناً».

من جهته، أكد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الجولف، مدير المنتخبات الوطنية، أن البطولة تقام ضمن أعلى معايير السلامة، المتطابقة مع الإجراءات الاحترازية العاملة في الدولة، وقال لقد اتخذ اتحاد الجولف ونادي أبوظبي كافة الاحتياطات والاشتراطات المتعلقة بالسلامة والمتوافقة مع البروتوكولات الصحية، نحو توفير أعلى معايير السلامة وتوفير بيئة صحية وآمنة أمام جميع المشاركين لخوض المنافسات والمنافسة على لقب أغلى بطولات الموسم».

وأوضح الشامسي:«يسعى اتحاد اللعبة لأن تكون البطولة الأغلى بمثابة عرس جولف سنوي، وهو ما حرصنا عليه في نسخة 2021، بأن تقام الكأس الغالية وفق أعلى معايير السلامة، في حدث يشهد في الوقت ذاته المشاركة الأضخم بتاريخ البطولة».