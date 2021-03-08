جولة 15.. تعديل الأوضاع في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

تحول دوري أقوياء اليد إلى سباق تعديل الأوضاع مع دخول المسابقة للأسبوع الخامس عشر الذي ينطلق الثلاثاء، وهي الجولة التي يغيب عنها المتصدر فريق الشارقة، ما يمثل فرصة أمام الفرق المتنافسة على الوصافة لحسم موقفها في ظل تقارب النقاط، حيث يلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي بصالة فخر أبوظبي، ورغم فارق النقاط بينهما، إلا أن مثل هذه المواجهات دائماً تمثل قمة من قمم اللعبة، ويحتل شباب الأهلي المركز الخامس برصيد 29 نقطة متساوياً مع مليحة الرابع، فيما يتراجع الجزيرة المركز السابع برصيد 23 نقطة، وله مباراتان أمام العين والوحدة، وفوز شباب الأهلي قد يدفع به للمركز الثالث، بينما فوز الجزيرة لن يدفع له لمركز متقدم في جدول الترتيب، نظراً لفارق النقاط بينه وبين الوصل، إلا أنه خطوة أفضل للفريق.

ويلتقي في المباراة الثانية النصر والوصل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في ديربي دبي، حيث يبحث النصر عن فوز يؤمن به الوصافة خلف الشارقة، بعدما وصل إلى النقطة 31، بينما يسعى الوصلاوية إلى تغيير مركزهم في جدول الترتيب من السادس برصيد 27 نقطة إلى وضعية أفضل، والدخول ضمن الفرق التي تنافس على المربع، كما أن الوصل مطارد من الجزيرة، وفي حالة فوز الأخير بالمباراتين المؤجلتين سيتقدم في الترتيب عن الإمبراطور.

وسيدخل العين ومليحة في سباق محموم بسبب تقارب النقاط بينهما، حيث يلعب العين مع الظفرة بصالة البنفسج، ويحتل الزعيم العيناوي الذي يقدم أفضل مواسمه المركز الثالث برصيد 30 نقطة والظفرة المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بجانب أن العين له مباراة مؤجلة، فيما يلتقي مليحة الرابع برصيد 29 نقطة مع الوحدة العاشر برصيد 15 نقطة بصالة مليحة، وستكون المباراة الخامسة في الجولة بين دبا الحصن الثامن 18 نقطة وبني ياس الحادي عشر 15 نقطة بصالة الحصن.