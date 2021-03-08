لابورتا رئيساً جديداً لبرشلونة

بعد أربعة أشهر من استقالة جوزيب ماريا بارتوميو 11 عاماً من مغادرته لمنصبه، انتُخب خوان لابورتا (58 عاماً) رئيساً جديداً لنادي برشلونة الإسباني الأحد، في مسعى لإدارة عملية إعادة بناء الفريق الذي فقد بعضاً من بريقه في القارة الأوروبية.

رئيس جديد هو ما كان ينقص برشلونة لانتشاله من أزمته المتواصلة منذ عام في الفريق الذي لم يحقق لقباً منذ أبريل 2019، سعياً لبث الروح فيه وفتح صفحة جديدة في تاريخه، لتكون مهمته الأساسية تمديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وبحسب النتائج الرسمية لنادي برشلونة، فإن لابورتا فاز بـ54,28 في المئة من الأصوات (30184 صوتاً)، متقدماً على المرشحين الآخرين فيكتور فونت (16679 صوتاً أي 29,99 في المئة)، وطوني فريشا (4769 صوتاً أي 8,58 في المئة).

ووفق الصحافة الكاتالونية، شوهد لابورتا متحمساً بأرقام الاستطلاعات ويقفز فرحاً ومبتسماً، فيما بدا الجمود على وجهي المرشحين الآخرين.

وقال لابورتا في أول تصريح له بعد النتائج "قبل 20 عاماً من الآن، بدأ شخص يدعى ميسي مسيرته مع شباب برشلونة. وأن يأتي ويدلي بصوته اليوم، يعني أن ليو يحب البرشا. من بين الجميع، سوف نقنعه للبقاء. صفقوا لميسي".

وتوافد لاعبو الفريق الاول الى ملعب "كامب نو" للإدلاء بأصواتهم كسيرجيو بوسكتس، ريكي بوتش وميسي الذي حضر مع أحد أبنائه قرابة الساعة 10,45 في توقيت غرينيتش.

وبرشلونة يبقى مؤسسة عريقة، والنادي الاكثر ايرادات حول العالم مع 715,1 مليون دولار لموسم 2019-2020 بحسب شركة ديلويت العالمية.