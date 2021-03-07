ميلان يعزز «وصافة الكالشيو»

روما (د ب أ)

عزز ميلان وجوده في المركز الثاني، بالدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه فيرونا 2 - صفر، ضمن «الجولة 26»، وسجل الهدفين رادي كرونيتش وديوجو دالوت في الدقيقتين 27 و50، ورفع ميلان رصيده إلى 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الإنتر الذي يواجه أتالانتا اليوم، وتوقف رصيد فيرونا عند 38 نقطة في المركز الثامن. وفي مباراة أخرى، فاز روما على ضيفه جنوة 1 - صفر، ويدين روما بالفضل للاعبه جيانلوكا مانشيني الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 24، ورفع روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جنوة عند 26 نقطة في المركز الثالث عشر.