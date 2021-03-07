تيجالي يستعيد «الذاكرة» في «ليلة النصر»

معتصم عبدالله (دبي)

استعاد تيجالي مهاجم النصر ذاكرة التهديف في الوقت المناسب، حينما قاد «العميد» إلى التفوق على ضيفه الشارقة 2-1، اليوم «الأحد»، على ستاد آل مكتوم، في قمة ختام «الجولة 19»، لدوري الخليج العربي، ليرفع «الأزرق» الذي حافظ على مركزه الرابع، رصيده إلى 36 نقطة، بفارق نقطة خلف «الملك» المتراجع إلى المركز الثالث.

وافتتح تيجالي التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بعد متابعته كرة أبعدها الحارس عادل الحوسني، من ركلة حرة نفذها توزي، وأكملها تيجالي داخل الشباك، مترجماً أفضلية أداء «الأزرق» في الشوط الأول، وهو الهدف الأول لتيجالي في الدوري، بعد صيام 9 مباريات على التوالي.

وأدرك سيف راشد التعادل للشارقة، من كرة رأسية في الدقيقة 60، قبل أن يعيد تيجالي الأفضلية مجدداً إلى النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 64 مترجماً عرضية «المتألق» ريان مينديز من الجهة اليسرى، وهو الهدف الـ «18» لتيجالي أمام «الملك» في 14 مباراة، كأكثر فريق استقبلت شباكه أهداف المهاجم «المخضرم».

ولم تشفع التغييرات على مستوى الفريقين، في تغيير نتيجة تفوق «الأزرق» الذي احتفل بفوزه الـ11 في الدوري، في الوقت الذي تواصلت فيه معاناة «حامل اللقب» بفشله في الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، كأطول سلسلة نتائج سلبية.

وفرض عجمان «ريمونتادا» على ضيفه الوحدة، ونجح في التعادل معه 3-3، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى «النقطة العاشرة»، ويتقدم إلى المركز الثاني عشر، في جدول الترتيب، متساوياً مع الفجيرة الثالث عشر، فيما رفع «العنابي» رصيده إلى «النقطة 29»، في المركز السابع.

واحتفل خورفكان على ملعبه بفوزه الأكبر في الدوري، والأول أمام ضيفه الظفرة 5-1، وسجل لـ «النسور»، البرازيلي دودو «ثنائية» في الدقيقتين 3 و6، قبل أن يضيف خورفكان ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عن طريق البرازيلي لوبيز في الدقيقة 53، ومواطنه باولينو في الدقيقة 79، وأكمل إسماعيل الحمادي «الخماسية» لخورفكان في الدقيقة 93، فيما سجل للظفرة ماكيتي ديوب، ليصل إلى 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الظفرة صاحب المركز العاشر، ومبتعداً عن الفرق المتنافسة على البقاء، بفارق 8 نقاط عن الفجيرة وعجمان، و10 نقاط عن حتا.



